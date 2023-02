Pourquoi les hommes ne veulent plus d’enfant ?

Pour parler la baisse de la natalité, Abda Sall et Arthur Despres se sont rendus au Mans pour connaître le point de vue des hommes sur leur désir de paternité. Les journalistes ont donc rencontré trois hommes : Morgan 21 ans, serveur, Clément 35 ans, chef de produit marketing et Timothée, 24 ans, animateur. Ils ont tous les trois des profils très différents mais ils ont pourtant un point commun : ils ne veulent pas d’enfant. Selon eux, cette absence de désir de paternité s’explique par leur peur de l’avenir, du réchauffement climatique et du manque de liberté.