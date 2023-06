Pourquoi les hommes payent-ils l’addition au restaurant ?

Au restaurant, les stéréotypes hommes/femmes ont la vie dure : 60% des Français pensent que c’est à l’homme de prendre l’initiative du choix du restaurant et 65% pensent que c’est à l’homme de payer l’addition. En analysant ces résultats, il apparaît que les hommes, dans leur majorité, veulent payer l’addition par gentillesse, par galanterie, par pression sociale et parfois même par féminisme pour compenser le fait que les femmes gagnent moins que les hommes. Mais il y a une raison bien moins noble : tout cadeau implique une dette qui peut peser sur le consentement lors d’éventuels rapports sexuels. Les femmes ont conscience de cette dette sexuelle : que ce soit un cocktail, un repas très cher ou un bouquet de fleurs, si c’est gratuit, est-ce que cela implique que les femmes sont le produit ? L’étude montre également que 17% des hommes ont déjà commandé de l’alcool au restaurant dans le seul but de désinhiber la convive pour le reste de la soirée.