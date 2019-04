On l’a vu en début de semaine, Nicolas Sarkozy ne répond aux journalistes QUE s’ils l’appellent « Monsieur le président ». Pas « Monsieur Sarkozy », encore moins « Nicolas », il lui faut du « Monsieur le président ». Du coup, on a vérifié et il semble que ce soit nouveau cette histoire. Forcément, on a voulu comprendre ce qui s’est passé.