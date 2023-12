Pourquoi une femme plus âgée dans une relation dérange ?

Maïa Mazaurette tente de répondre à la question d’Anne Roumanoff, invitée du soir, qui se demande pourquoi est-ce que ça dérange lorsqu’une femme est en couple avec un homme plus jeune ? La chroniqueuse sexe explique dans un premier temps que dans 4 couples français sur 5, l’homme est plus âgé. Elle pointe du doigt la normalisation, et notamment à travers les films. Celui de Ridley Scott sur Napoléon met en lumière un homme plus âgé que sa partenaire, alors que la réalité était tout autre.