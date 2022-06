Pourquoi vous n’entendrez plus beaucoup parler de la NUPES jusqu’aux législatives

Nathalie Artaud invitée d’une matinale, ça ne peut signifier que deux choses : soit, c’est un jour férié et les candidats sont rares. Soit les chaînes sont en retard sur leur temps de parole. À 4 jours du premier tour des élections législatives, on choisira donc la seconde option. Première grande interview régionale et première polémique pour la nouvelle Première ministre. Au micro de France Bleu, Elisabeth Borne a été interrogée par une auditrice handicapée. « Insensible », « Réaction glaciale », « Technocrate brutale » : ce matin, toute l’opposition a sévèrement critiqué sa réponse.