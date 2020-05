En savoir plus sur Yann Barthes

C’est la grande question restée en suspens après les dernières déclarations d’Edouard Philippe : pourra-t-on partir en vacances cet été ? Le Premier ministre a renvoyé cette question à plus tard, dans le courant du mois de juin. Pour les vacanciers, mais également pour les restaurateurs et tous les professionnels du tourisme. On fait le point avec Paul Larrouturou.