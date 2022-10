Précarité étudiante : les associations dénoncent une "tiers-mondialisation du pays"

Face à l’inflation, les étudiants sont de plus en plus nombreux à plonger dans la précarité. Acheter de quoi se nourrir, acheter des produits de première nécessité et des produits d’hygiènes indispensables est devenu impossible pour beaucoup d’entre eux. À Paris, des associations organisent des distributions de nourriture et de produits d’hygiène. Paul Moisson s’est rendu à l’une de ces distributions et a pu échanger avec ces étudiants.