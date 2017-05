Premier conseil des Ministres et stratégie de comm' verrouillée au nouveau gouvernement  

Hugo Clément était au premier conseil des ministres ce matin. C'était donc la rentrée pour le tout nouveau gouvernement d'Edouard Philippe, et là encore, la communication semble comme verrouillée. Hugo revient sur le rapport qui est en train de se lier entre la presse et l'Elysée sous le gouvernement du nouveau Président, et les rédactions n'ont pas l'intention de se laisser faire...