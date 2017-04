Premier tour 2017 : le grand bal journalistique de la soirée électorale  

On adore les soirées électorales pour plusieurs raisons. La première, c'est l'usage intensif de superlatifs qui finissent par perdre tout leur sens. La deuxième, c'est les efforts d'innovation que les chaînes télé déploient pour s'attirer les audiences. La troisième, c'est que c'est toujours une enchère aux envoyés spéciaux. Et enfin, que serait une soirée électorale sans Laurent Delahousse et son brushing, toujours prêts à rentrer dans l'histoire de la télévision avec un grand H ? On débriefe pour vous les différentes soirées électorales passées hier à la télé.