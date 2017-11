Ophélie Meunier n'a que 29 ans et presque autant d'archives que Michel Drucker à l'INA. Vous pensiez que la première télé d'Ophélie Meunier c'était au côté de Yann Barthes dans "Le petit journal" ? Et bien non, il y a eu "C'est mon choix" à 12 ans et demi, "L'école des fans" à 4 ans et une pub Ricoré encore plus jeune. Regardez ... Extrait de l'émission Quotidien du Vendredi 10 novembre 2017 - Partie 2