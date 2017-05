4ème jour du quinquennat, et Macron a déjà oublié une de ses promesses. Alors que les législatives auront lieu les 11 et 18 juin prochains, Paul Larrouturou revient sur les différents candidats labellisés "En Marche". Ou comment le nouveau Président ménage le chou et la chèvre à l'aide d'habiles parachutages.