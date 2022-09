Présidence des Républicains : Bruno Retailleau l’anti-Ciotti, faute de mieux

Qui pour prendre la tête des Républicains ? Après sa déroute à l’élection présidentielle, le parti se cherche un nouveau souffle et donc un nouveau chef. Sur la ligne de départ : le très à droite Eric Ciotti et le plus social Aurélien Pradié. Et depuis peu, les deux hommes ont un concurrent : Bruno Retailleau, le patron des sénateurs LR, pourtant pas hyper emballé par le poste à l’origine.