Présidentielle 2022 : Anne Hidalgo fuit la presse

À 80 jours du premier tour de l’élection présidentielle, Anne Hidalgo et le Parti socialiste sont crédités de 3% d’intention de vote. Un score historiquement bas pour le PS, déjà affaibli depuis 2017 et les 6% récoltés par Benoît Hamon. Pourtant, Anne Hidalgo se refuse à abandonner la course à l’Élysée. Ce jeudi, la candidate était en déplacement à Creil, bastion du PS. Paul Gasnier l’y a suivie.