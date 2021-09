Présidentielle 2022 : Anne Hidalgo, nouvelle curiosité médiatique

La campagne d’Anne Hidalgo est officiellement lancée. La maire de Paris est à la Une du journal Le Monde ce jeudi. On y apprend notamment son arrangement avec le candidat Arnaud Montebourg, prêt à se rallier à sa cause si elle décolle dans les sondages. Ce soir, Complément d’enquête sur France 2 consacre sa soirée à sa campagne en gestation et à sa communication.