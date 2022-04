Présidentielle 2022 : avec qui les Français rêvent-ils de partager un barbecue ?

À cinq jours du premier tour de l’élection présidentielle, l’écart se resserre entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Au second tour, le premier l’emporterait d’une courte avance avec 51,5% des voix contre 48,5% pour la candidate du Rassemblement national. Dans un autre registre, l’IFOP a demandé aux Français non pas pour qui ils voulaient voter, mais avec qui ils aimeraient partager un barbecue.