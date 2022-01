Présidentielle 2022 : Christiane Taubira candidate, on n’y comprend plus rien

J-83 avant le premier tour de l’élection présidentielle et la situation n’a jamais été plus compliquée à gauche où on compte une nouvelle candidate depuis ce week-end : Christiane Taubira. L’ancienne Garde des Sceaux a annoncé ce samedi se lancer dans la course tout en appelant de ses vœux l’organisation d’une primaire populaire à gauche. Son espoir : voir Anne Hidalgo se retirer si son score à la primaire est trop mauvais.