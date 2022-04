Présidentielle 2022 : Fabien Roussel peut-il faire trébucher Jean-Luc Mélenchon ?

Parmi les petits candidats de cette élection présidentielle, le plus gros poisson s’appelle Fabien Roussel. Crédité entre 3 et 4% des voix, le communiste craint de voir se déliter son électorat, séduit par l’appel du « vote utile » en faveur de Jean-Luc Mélenchon. Pour éviter un naufrage, Fabien Roussel passe ses derniers jours de campagne à aller chercher les électeurs avec les dents. Lundi, le candidat organisait un porte-à-porte pour tenter de convaincre les indécis. Pas fou, Fabien Roussel avait choisi un fief communiste : Malakoff, en banlieue parisienne. L’occasion de faire de belles images de communion entre le candidat et les habitants.