Présidentielle 2022 : marathon de "Grands oraux" pour candidats épuisés

En 2022, la campagne électorale se joue-t-elle sur les grand oraux ? De mémoire de campagne présidentielle, il n’y a jamais eu tant de « Grands oraux » que cette année. Depuis deux mois, les candidats passent leur temps à tenir de grand discours auprès des professionnels de l’Industrie, de la métallurgie, mais aussi devant les forces de l’ordre, la Fondation Abbé Pierre, pour parler des libertés locales, de la nature, etc etc. Les grands oraux s’enchaînent à un rythme effrené et on sent les candidats épuisés.