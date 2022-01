Présidentielle 2022 : la course au second tour est ouverte

Les premiers sondages de l’année sont tombés. A moins de 100 jours du premier tour de l’élection présidentielle, la course pour le second tour est plus que jamais ouverte. Valérie Pécresse et Marine Le Pen sont à égalité à 16%, rattrapées par Éric Zemmour, lui aussi à 16%. Emmanuel Macron, lui, plafonne en tête à 26%.