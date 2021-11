Présidentielle 2022 : la machine Zemmour est-elle en panne ?

Après une première série de sondages toujours plus flatteurs, la popularité d’Éric Zemmour semble à l’arrêt. Dans les dernières études d’opinion, non seulement le polémiste ne progresse plus, mais il régresse même. Depuis plusieurs jours, les mauvaises nouvelles s’enchaînent pour Éric Zemmour : il était ce mercredi cité à comparaître pour « complicité de provocation à la haine raciale et d’injure raciale » après des propos tenus sur CNEWS l’an passé.