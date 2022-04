Présidentielle 2022 : la presse alerte sur le programme de Marine Le Pen

Rediaboliser Marine Le Pen à l’aube du second tour, c’est l’objectif partagé par Emmanuel Macron et une grande partie de la presse française. Depuis plusieurs jours, les quotidiens et hebdomadaires aussi bien ceux marqués à gauche que ceux revendiqués comme non partisans s’attaquent au programme de la candidate du Rassemblement national.