Présidentielle 2022 : les très sincères retrouvailles de Valérie Pécresse et Laurent Wauquiez

Valérie Pécresse et Laurent Pécresse ne sont pas exactement les meilleurs amis du monde. On pourrait même dire qu’ils se détestent. Pourtant, campagne présidentielle oblige, communication oblige, ils ont orchestré des retrouvailles des plus chaleureuses ce week-end à Dunières, près du Puy-en-Velay.