Présidentielle 2022 : l’opération séduction de Jean-Luc Mélenchon chez les jeunes

À six mois de l’élection présidentielle et alors qu’il est loin d’être qualifié pour le second tour selon les derniers sondages, Jean-Luc Mélenchon a décidé de passer à l’offensive. Depuis plusieurs semaines, le patron de la France insoumise met le paquet pour séduire la jeunesse. Il multiplie les interventions dans les universités et les écoles au contact des étudiants, mais interdiction pour les médias de filmer ses arrivées.