Présidentielle 2022 : Macron absent envoie ses doublures en meeting

À deux semaines du premier tour, l’agenda d’Emmanuel Macron est entièrement pris par la guerre en Ukraine. Le président n’a plus de place pour faire campagne pourtant ça urge : en baisse dans les sondages, Emmanuel Macron aurait tout intérêt à multiplier les rencontres avec les Français. Faute de disponibilités, ce sont ses doublures qui s’en chargent : ses ministres et ses soutiens. À Nice mercredi soir, ils se sont relayés sur scène pour vanter son bilan et sa candidature.