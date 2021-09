Présidentielle 2022 : ça rame à droite

Alors que les écolos ont presque trouvé leur candidat, Les Républicains, eux, nagent en plein brouillard. Samedi, les militants LR sont appelés au vote pour choisir le mode de désignation de leur candidat. Donc non pas pour choisir un candidat, mais d’abord pour choisir comment le choisir. Deux options sont sur la table : une primaire ouverte – accessible à tous à condition d’adhérer aux valeurs de la droite et du centre et de payer 2,5€ - ou un vote en Congrès avec les seuls détenteurs de la carte LR.