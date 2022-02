Présidentielle 2022 : pour son Grand oral rural, Valérie Pécresse marche sur des oeufs

À moins de deux mois du premier tour de l’élection présidentielle, tous les candidats mettent le paquet sur la carte « ruralité ». Ce mercredi, plusieurs d’entre eux passaient leur grand oral au « mouvement de la ruralité », anciennement appelé le Parti Chasse, Pêche, Nature et Tradition. Un parti traditionnellement marqué à droite. Éric Zemmour était le premier arrivé ce matin et il a signé les yeux fermés presque tous les « 30 engagements pour le monde rural sur la santé, l’emploi et les transports » proposés par le parti. Valérie Pécresse, qui passait juste après, a été plus réticente. Ne voulant ni fâcher sa base modérée, ni s’écarter de sa base dure, la candidate marche sur des œufs.