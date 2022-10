Présidentielle au Brésil : Jair Bolsonaro accusé de faire l’apologie de la prostitution de mineurs

Le deuxième tour de la présidentielle au Brésil a lieu dans moins de dix jours et l’écart entre les deux candidats, Jair Bolsonaro et Lula, se resserre. Le premier débat s’est tenu il y a quelques jours, un “débat d’idées et de propositions” qui s’est vite transformé en une bataille de clashs. Ils se traitent de menteurs, de vieux, de stupides. Un extrait d’interview de l’actuel président datant de 2021 a fait beaucoup polémique sur les réseaux sociaux. Jair Bolsonaro a dit “qu’une atmosphère s’était créé entre lui et des adolescentes de 14 ans”, qu’il a ensuite désigné comme étant des prostitués. Suite à cette vidéo, le président brésilien a été accusé de faire l’apologie de la prostitution des mineurs. Il a depuis présenté ses excuses, mais Lula n’a pas hésité à l’attaquer en arborant une broche dénonçant les abus sexuels, durant le débat. Pour l’heure, Lula est toujours en tête des sondages mais cela ne signifie pas une victoire garantie.