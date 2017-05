"On ferme le micro" : les ratés de la déclaration de Macron à son QG  

Et la première image du Président Macron fut… Sa déclaration à son QG. Pour cette intervention, le message était : « J’ai retenu le message de la Rotonde ». Ca sentait le brief à plein nez… "Tiens toi droit, ne souris pas, tu es sobre…". 2ème conseil : Tu ne BOUGES pas car ils ont dû lire quelque part qu’un Président ne BOUGE PAS ! Tu es un lézard sur un mur !. Et 3ème conseil… Pour la voix : surtout tu es chiant !... Heu pardon… Surtout : tu es Posé…