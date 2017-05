"Les coulisses d'une victoire" : le debrief du doc  

Moins de 24 heures après l’élection, c’était une VRAIE prouesse technique que de diffuser hier soir sur tf1, un documentaire de 90 minutes dans les coulisses de la campagne du Président Elu : Emmanuel Macron… 200 jours de suivi où le candidat à un micro cravate qu'il ne quitte jamais. On en a parlé hier avec l’auteur. Yann L'hénoret en plateau. Nous n’avions pas vu le doc…Aujourd’hui on l’a vu… Et on va en reparler un peu… Car on n’avait jamais suivi une campagne d’aussi près et un truc dingue qu’on a appris qu’une Présidentielle, ce n'est pas du calcul, du cynisme et beaucoup de coups politiques… C’est même tout le contraire !… Une campagne présidentielle, c’est avant tout… de l’amour, de la bienveillance et du rire.