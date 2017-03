Présidentielles : Les maires de France jugent durement les candidats  

La France vote dans 31 jours… Et hier, presque tous les candidats étaient réunis à Paris pour un grand oral face à l’association des maires de France : François Fillon, Benoît Hamon, Emmanuel Macron étaient là… Nicolas Dupont-Aignan était là aussi. François Asselineau de l’UPR nous a déroulé tout son CV. On a débriefé l’accélération de la campagne avec Nathalie Arthaud et Philippe Poutou. Et enfin, il y avait Jean Lassalle. Jean Lassalle qu’on adore.On vous explique pourquoi.