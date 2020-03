En savoir plus sur Yann Barthes

On pensait la primaire démocrate acquise à Bernie Sanders, mais Joe Biden n’a semble-t-il pas dit son dernier mot. L’ancien vice-président de Barack Obama a retrouvé de la force et de la voix en début de semaine à Dallas, au Texas, notamment grâce au soutien de Pete Buttigieg. On en parle avec Paul Gasnier sur place, à quelques heures d’un « Super Tuesday » qui s’annonce donc plus serré que prévu.