Paul Gasnier est au Texas pour suivre la primaire démocrate. Après sa défaite en Caroline du sud, Pete Buttigieg a finalement décidé de retirer sa candidature, laissant Bernie Sanders et Joe Biden se disputer la première place du « Super Tuesday ». Et pour essayer de convaincre, les candidats veulent tout miser sur le vote des latinos. On en parle avec Paul Gasnier.