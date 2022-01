Primaire populaire de la gauche : les propos chocs de l’un des organisateurs

La primaire populaire, initiative citoyenne censée sauver la gauche de la désunion et lui offrir une chance dans la course à l’Élysée tourne au fiasco. D’un côté, des candidats déclarés d’office refusant de participer au scrutin, de l’autre Christiane Taubira, seule, mais prête à se soumettre aux règles de la primaire et au milieu, des organisateurs de plus en plus critiqués.