Primaire populaire : Mattéo, le Tik Tokeur qui veut rassembler la gauche

La primaire populaire, initiative citoyenne créée par des militants de gauche, veut rassembler tous les candidats autour d’une même table pour choisir une candidature unique. Depuis l’appel d’Anne Hidalgo à ses rivaux et malgré les refus de Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon, cette initiative prend de l’ampleur. Pour tenter de convaincre tous les candidats, les fondateurs de La Primaire populaire ont fait appel à un influenceur politique prisé des réseaux sociaux. Avec ses 35 000 abonnés et ses 2 millions de « j’aime », Mattéo (Lapolitiquedematt sur Tik Tok) est un militant absolu de l’union de la gauche. Paul Gasnier l’a rencontré.