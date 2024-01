Primaires républicaines : entre Nikki Haley et Donald Trump, tous les coups sont permis

Les Républicains du New Hampshire sont appelés à voter pour le candidat qu’ils veulent voir les représenter à la Maison-Blanche. Qui de l’ex-président Donald Trump et grand favori ou de Nikki Haley, sa concurrente bien plus modérée emportera le soutien de cet Etat du Nord-est ? Pour l’emporter, la challenger multiplie les interviews, les rencontres et les meetings. Réponse dans la nuit.