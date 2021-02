Princesse Latifa : à Dubaï, il y a ce qu’on voit dans les pubs et… l’envers du décor

En savoir plus sur Yann Barthes

Imaginons qu’on apprenne qu’Emmanuel Macron a des enfants. Des enfants qu’il séquestre, qu’il retient en otage. On serait tous, légitimement, choqués et scandalisés. C’est exactement ce qu’il est en train de se passer à des milliers de kilomètres de nous, à Dubaï. La BBC a dévoilé mardi soir une vidéo exclusive dans laquelle la princesse Latifa, fille de l’émir de Dubaï, raconte avoir été droguée lorsqu’elle a tenté de fuir le pays, puis ramenée et enfermée par son père. L’évasion ratée de la princesse Latifa remonte à l’année 2018 et depuis, plus rien. Plus aucune nouvelle de la jeune femme. Le gouvernement de Dubaï a toutefois confirmé que la princesse avait été « ramenée » auprès de son père et qu’elle allait « bien ». Maintenant, penchons-nous sur Dubaï justement : Dubaï est donc gouverné par Mohammed Ben Rachid Al Maktoum, un émir, soit l’équivalent d’un président doublé d’un chef de la police, doublé d’un ministre de la Défense, doublé de toutes les casquettes du pouvoir, en somme. Il détient la quasi-totalité du pays, à l’exception peut-être de la compagnie aérienne Emirates qui elle appartient à… son oncle. Et justement, comment Emirates vante la beauté et la richesse de son pays déjà ?