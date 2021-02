Princesse Latifa : le gouvernement britannique a-t-il un lien avec l’affaire ?

En savoir plus sur Yann Barthes

La BBC diffusait mardi soir un document exclusif sur la princesse Latifa de Dubaï, supposée otage de son père. La fille de l’émir Mohammed Ben Rachi Al Maktoum n’a plus donné signe de vie depuis deux ans, juste après avoir tenté de fuir son pays. L’histoire fascine les Britanniques et pour cause : la princesse Latifa n’est pas la première femme de la famille de l’émir à tenter de fuir son pays en passant par Londres. D’où cette question que se posent de nombreux observateurs : le gouvernement britannique est-il lié à cette affaire ?