Brigitte Giraud remporte le prix Goncourt 2022

Le prix Goncourt 2022 est attribué à Brigitte Giraud pour son roman "Vivre vite", publié chez Flammarion. Dans ce roman, l’autrice de 62 ans revient sur les événements tragiques qui ont conduit au décès de son mari dans un accident de moto en 1999. Cette lyonnaise d’origine algérienne a déjà publié une dizaine de romans, essais et nouvelles. Brigitte Giraud est la treizième femme à recevoir ce prix prestigieux en 119 ans d’existence. Elle succède ainsi au Sénégalais Mohamed Mbougar Sarr et son livre "La plus secrète mémoire des hommes". Brigitte Giraud avait obtenu le Goncourt de la nouvelle en 2007 pour le recueil “L'amour est très surestimé”. L'Académie Goncourt a choisi de récompenser une autrice peu connue pour apporter un certain renouveau. Le prix Renaudot a été remis à Simon Liberati pour son livre “Performance”, publié chez Grasset. L’histoire retrace la vie d’un écrivain septuagénaire un peu looser qui se cloître chez lui pour écrire une série sur les Rolling Stones.