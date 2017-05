Blanche Gardin et Eric Judor dans "Problemos" : plongée comique au cœur de la ZAD  

Le 10 mai, on en aura fini avec l’élection présidentielle, et on aura très très envie de rire (ou de pleurer), mais surtout, on aura bien besoin de se détendre. On vous conseille donc de vous rendre au cinéma voir la nouvelle comédie de Blanche Gardin et Eric Judor : "Problemos". Au programme : ZAD, hippies, fin du monde et humour piquant. Les deux comédiens sont venus nous en parler sur le plateau de Quotidien.