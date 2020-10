Procès de Charlie Hebdo : altercation entre les parties civiles et le mentor des frères Kouachi

En savoir plus sur Yann Barthes

Azzeddine Ahmed-Chaouch suit le procès des attentats de Charlie Hebdo, de Montrouge et de l’Hyper Casher. Cette semaine, la Cour s’intéresse à l’un des témoignages les plus importants de ce procès : celui de l’idéologue qui aurait radicalisé les frères Kouachi, responsables de l’attaque de Charlie Hebdo. Baptisé « L’Emir des Buttes Chaumont », Farid Benyettou a formé de nombreux djihadistes avant d’être condamné à six ans de prison. A sa sortie, il assure avoir quitté les cercles radicaux.