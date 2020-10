En savoir plus sur Yann Barthes

Azzeddine Ahmed-Chaouch continue de suivre le procès des attentats de janvier 2015. Cette semaine, à la barre, l’audition la plus attendue : celle de Ali Riza Polat, meilleur ami du terroriste de Montrouge et de l’Hyper Casher, Amédy Coulibaly. Parmi les 14 accusés présents au procès, Ali Riza Polat est celui sur lequel pèsent les charges les plus lourdes.