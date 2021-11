Procès de la sextape : prison avec sursis et lourdes amendes pour Karim Benzema

Le tribunal de Versailles a rendu ce mercredi son jugement dans l’affaire dite de la sextape de Mathieu Valbuena. Karim Benzema, le plus médiatique des accusés, écope d’un an de prison avec sursis ainsi que l’une lourde amende de 75 000€. Le footballeur devra également verser 80 000€ de préjudice moral à son ancien coéquipier. Karim Benzema n’est toutefois pas le seul à être condamné dans cette affaire : Axel Angot, l’informaticien accusé d’avoir téléchargé la sextape écope de deux ans de prison. Karim Zenati, ami d’enfance de Karim Benzema, est quant à lui condamné à 15 mois d’emprisonnement. Mustapha Zouaoui, surnommé Sata, considéré comme le maître chanteur et cerveau de l’affaire écope de la plus lourde condamnation : deux ans et demi de prison. Les avocats de Karim Benzema ont annoncé faire appel.