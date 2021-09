Procès des attentats de Paris : dans les coulisses d’une salle hors-norme

Le procès des attentats du 13 novembre s’ouvre ce mercredi à Paris. Pour juger les responsables de la pire attaque sur le sol français depuis la Seconde guerre mondiale, une salle spéciale a été fabriquée dans l’enceinte du tribunal et le procès sera filmé, ce qui est rare. Comment les choses vont-elles se passer d’un point de vue technique ? Qui pourra utiliser les images et quand ? Qui décidera de filmer un plan plutôt qu’un autre ? Azzeddine Ahmed-Chaouch, Fanny Duvot et Baptiste Gondouin ont accédé en avant-première aux coulisses de ce procès.