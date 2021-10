Procès des attentats de Paris : la webradio au service des parties civiles

Le procès des attentats de Paris entame sa sixième semaine. Azzeddine Ahmed-Chaouch suit les audiences pour Quotidien, mais aujourd’hui il s’intéresse non pas aux témoignages mais à la webradio mise en place exceptionnellement pour le procès. Depuis le premier jour, les 1800 parties civiles, les rescapés et les familles des victimes, peuvent écouter à distance chaque échange du procès. C’est notamment le cas d’Emmanuel : critique musical, il assistait au concert des Eagles of Death Metal au Bataclan au moment de l’attaque. Mais aussi de Sophie, mère de famille, blessée d’un tir de kalachnikov à la jambe et d’un autre à la hanche.