Procès des attentats de Paris : sur les traces de la famille Clain

Après soixante jours d’audiences, la Cour s’intéresse depuis ce mercredi aux deux grands absents du procès des attentats du 13 novembre 2015 : les frères Clain. Fabien et Jean-Michel, figures de l’État islamique en France, avaient eux-mêmes revendiqué les attaques de Paris depuis Raqqa, en Syrie. Les deux frères sont supposés morts dans une attaque de drone en 2019, mais faute de preuve formelle, la justice a décidé de les juger malgré tout à Paris. Pour comprendre leur parcours, le tribunal entendait ce mercredi leur sœur et leur nièce, Jennifer et Anne-Diana Clain, toutes deux mises en examen pour association de malfaiteurs terroriste criminelle.