Procès des attentats du 13 novembre : l’audition de Mohamed Abrini

Après trois semaines de pause et plusieurs retards pour cause de Covid, le procès des attentats du 13 novembre 2015 a repris ce mardi à Paris. Depuis ce matin, la Cour procède à l’interrogatoire des accusés. Mohamed Abrini, l’un des mis en causes les plus importants du dossier, était le premier à répondre. Originaire de Molenbeek, en Belgique, il est l’homme qui a accompagné les terroristes à Paris. Quatre mois plus tard, il est aussi responsable de l’explosion d’une bombe à l’aéroport de Bruxelles. Mohamed Abrini est l’un des rares terroristes à avoir été interpellé vivant. Azzeddine Ahmed-Chaouch revient sur son interrogatoire.