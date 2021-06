Procès Valérie Bacot : "C’est le symbole de ces femmes qu’on ne voit pas souffrir le martyre"

Depuis lundi se tient le procès de Valérie Bacot au tribunal de Chalon-sur-Saône. Un procès largement médiatisé qui met en lumière la question des violences conjugales. Pendant 25 ans, Valérie Bacot a vécu l’enfer : violée dès l’âge de 12 ans par le compagnon de sa mère qui deviendra quelques années plus tard son mari, elle est isolée, battue et prostituée de force. En mars 2016, parce qu’elle a eu peur que son mari ne s’en prenne à sa fille, Valérie Bacot l’abat d’une balle dans la nuque après « la passe de trop ». Paul Gasnier, Baptiste Brill et Thibault Dautrevaux ont assisté au procès mardi, lors des déclarations à la barre de trois des quatre enfants de Valérie Bacot.