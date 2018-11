On s’en souvient, la dernière allocution d’Emmanuel Macron nous avait laissé… dans le noir. Manque d’éclairage, cadrage hésitant, notes griffonnées posées devant le président, le résultat avait été largement critiqué par la presse et les citoyens. Du coup, cette fois, Emmanuel Macron a voulu voir les choses en grand avec une réalisation digne d’Hollywood : des lumières partout, un prompteur bien calé et des tas de caméras HD.