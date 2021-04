Profession président – Alerte : Macron reconnaît une "erreur" dans sa gestion des gilets jaunes

Après une semaine de vacances, c’est toujours un peu dur de se remettre dans le bain au boulot. Heureusement, pour le retour de Quotidien, Emmanuel Macron nous a réservé une surprise de taille : une interview tout en anglais pour la chaîne CBS. 28 minutes of an interview of Président Macron – forcément ça donne envie de revenir au bureau. D’autant plus que c’était une interview collector. D’abord, parce que le président ne s’est pas gêné pour lâcher un gros mensonge sur la campagne de vaccination française. Ensuite parce qu’il a admis, pour la première fois, qu’il avait fait une erreur dans sa gestion de la crise des gilets jaunes. Et surtout parce qu’il a donné du clin d’œil à la caméra.