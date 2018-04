Profession Président : bataille d'égos entre Macron et Trump

Emmanuel Macron a entamé sa visite d’État de trois jours aux États-Unis lundi après-midi. Après avoir atterri sur le tarmac de la base militaire d’Andrews, il a rencontré son homologue, Donald Trump, ainsi que son épouse, à la Maison Blanche. Melania Trump avait tout préparé pour leur arrivée, comme le montre une vidéo diffusée par la Maison Blanche. On ne s’épanchera pas sur le caractère un brin sexiste de laisser à Melania le soin de mettre la table et on passera directement à la suite. Emmanuel Macron et Donald Trump ont longuement échangé sur le perron de la Maison-Blanche, à grand renfort d’embrassades et de "amazing". Mais surtout, ils ont joué à chat. Toute la journée. Non, ils ne se sont pas couru après dans les jardins de la Maison-Blanche mais ils ont joué les dominateurs toute la journée. L’un tentant toujours de montrer physiquement son ascendant sur l’autre. Et vas-y que je te tapote dans le dos. Et vas-y que je te touche le bras, une fois, deux fois, trois fois. On a compté les points et c’est Donald Trump qui l’emporte pour l’instant.